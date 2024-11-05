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19:54, 5 ноября 2024Спорт

Тренер «Спартака» перепутал Мостового и Карпина

Тренер «Спартака» Деян Станкович в интервью перепутал Мостового и Карпина
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер «Спартака» Деян Станкович перепутал Александра Мостового и Валерия Карпина в интервью перед матчем с «Ростовом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Станкович сказал, что ему нравится игра «Ростова» и как эту команду тренирует Мостовой. Его поправил переводчик «Спартака». «Извините. Извините. Конечно, Карпин. Грубая ошибка. Валерий, извиняюсь», — сказал после этого тренер московской команды.

«Спартак» и «Ростов» встречаются в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. На момент публикации новости идет второй тайм, счет не открыт.

Ранее Станкович прокомментировал победу «Спартака» в дерби против ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. Горжусь ими», — заявил Станкович.

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