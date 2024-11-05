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05:38, 5 ноября 2024Мир

В Германии назвали более предпочтительного кандидата в президенты США

Депутат Котре: позиция Трампа по Украине делает его предпочтительнее Харрис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Стремление кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа окончанию конфликта на Украине делает его победе на выборах более предпочтительной. На это указал депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

«Я исхожу из того, что Дональд Трамп более склонен к прекращению войны между Украиной и Россией. Он делал соответствующие высказывания», — напомнил политик.

Котре предположил, что Трамп «не так сильно связан с "глубинным государством", как представители Демократической партии». Таким образом, он не особо заинтересован в том, чтобы «натравливать Украину на Россию». При этом нельзя быть уверенным в том, как Трамп в конечном итоге будет управлять США, резюмировал депутат.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что нормализовать отношения России с США очень сложно, так как для этого американская сторона должен решиться на фундаментальные изменения. Он также выразил мнение, что результаты президентских выборов никак не повлияют на готовность перезагрузить диалог с РФ.

Ранее научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне Джон Лоу предположил, что в случае победы на выборах Трамп станет хуже относиться к президенту РФ Владимиру Путину из-за поддержки Москвы со стороны Китая.

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