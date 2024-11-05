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05:08, 5 ноября 2024Мир

В Германии согласились со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

Немецкий политик согласился со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер согласился со словами главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что правительство ФРГ «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ущерб своим экономическим интересам. Об этом пишет РИА Новости.

Нимайер заявил, что министр «был абсолютно прав». Он добавил, что депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее потребовала, чтобы немецкое правительство предоставило имеющиеся данные об атаке на газопроводы. Он сообщил, что власти ФРГ отказали депутату, так как эта информация могла бы испортить отношения страны с неким партнером. По мнению Нимайера, речь идет о Соединенных Штатах.

Политик считает, что немецкие власти знают, кто на самом деле причастен к подрыву газопроводов.

Ранее Лавров высказался о позиции Германии по разрушению «Северных потоков». Он выразил сожаление в связи с тем, что правящие элиты многих стран Европы не видят будущего в многополярном мире, пытаясь найти спасение «у заокеанского гегемона».

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