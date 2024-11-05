Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:39, 5 ноября 2024Культура

В Голливуде отказались от идеи превратить культовый фильм в мюзикл

Студия Universal отказалась выпускать мюзикл по мотивам фильма «Назад в будущее»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Назад в будущее»

Режиссер Роберт Земекис рассказал, что отказывается снимать продолжение культового фильма «Назад в будущее» из-за расхождений со студией. Об этом сообщает издание Variety.

По словам постановщика, студия Universal несколько раз интересовалась, не хотел ли он заняться продолжением культовой трилогии. Однако у Земекиса иное видение проекта во вселенной, которое не устраивает продюсеров.

«Я очень хотел бы снять мюзикл по этой франшизе, а не прямое продолжение, четвертую часть. К сожалению, студия этого не понимает, они не видят в этом никакого смысла, поэтому тут я бессилен», — сообщил режиссер.

Ранее стало известно, что еще одна известная фантастическая франшиза получит продолжение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Российского экс-депутата приговорили к семи с половиной годам за взятку в миллион рублей

      В Селидово рассказали о готовности местных жителей взять оружие для борьбы с ВСУ

      В Голливуде отказались от идеи превратить культовый фильм в мюзикл

      Трамп высказался о беспорядках своих сторонников после выборов

      Российский подросток уходил от погони на мопеде и сбил инспектора ДПС

      Путин рассказал об отсутствии мата в его семье

      «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

      Анна Седокова в откровенном наряде станцевала перед камерой

      На Украине назвали кандидата в президенты США антихристом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше