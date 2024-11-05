В Раде заявили о переводе медиков в штурмовики ВСУ

Депутат Рады Скороход: на Украине медиков переводят в штурмовики ВСУ

Украинских медиков переводят в штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправляют на фронт. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, ее слова приводит телеканал ТСН.

«Это действительно правдивая информация. И ко мне непосредственно обращались медики. Перевод задел обычных врачей, медсестер, реабилитологов, которые ну никак не могут стать пехотой, потому что у нас и так огромная нехватка персонала в госпиталях», — сказала она. По словам парламентария, на передовую также отправили ее знакомого врача-реабилитолога.

При этом Скороход подчеркнула, что в то время, как на фронт отправляют врачей, остаются люди, которых скрывают от мобилизации на определенных должностях в ротах охраны. Она добавила, что приказ о мобилизации врачей отдал главнокомандующий украинской армией Сырский.

В конце октября о переводе на фронт врачей из Медицинских сил ВСУ заявляла депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, таким решением Сырский пытается создать коллапс в системе медсил.