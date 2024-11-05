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08:29, 5 ноября 2024Экономика

В России попросили ограничить распродажи на маркетплейсах

ФАС попросили запретить автоскидки на плохо продаваемые товары на маркетплейсах
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Общественники обратились к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой ограничить распродажи на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на письмо ведомству сообщает «Коммерсантъ».

По словам члена общественного совета при ФАС Алексея Кожевникова, торговые площадки вроде Ozon и Wildberries с конца весны — начала лета начали внедрять автоскидки на плохо продаваемые товары. Сперва участие в распродажах носило добровольный характер, и продавцы могли самостоятельно выбрать товары для участия в них. Осенью механизм изменили — скидки на товары назначаются автоматически, а продавец должен самостоятельно отслеживать их и запретить менять цены на свою продукцию.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, цель таких акций — разгрузить склады от неликвидных товаров, которое происходит в периоды высокого спроса. Однако продавцы часто узнают о скидках уже после продаж, и такие навязанные акции зачастую влекут за собой убытки, добавил директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

Ранее предложили запретить маркетплейсам самостоятельно менять стоимость товара в Минэкономразвития. В ведомстве подчеркнули, что любые изменения цены (включая скидки и акции) онлайн-площадка должна обсуждать с продавцом, выложившим товар на продажу.

По мнению руководителя антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Елены Кузнецовой, практика, когда предприниматель лишается права контролировать цены и попадает в зависимость от маркетплейса, основного канала сбыта, может нести риски и для потребителей: лишившись альтернативных каналов, они будут вынуждены согласиться с ценами маркетплейсов и в случае их увеличения.

Также в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) предложили премьер-министру России Михаилу Мишустину усилить госрегулирование маркетплейсов. Организация предлагает установить обязательные проверки документов на соответствие продукции, одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальной продукции.

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