В России родители нашли пропавшего девятилетнего сына мертвым в яме для газовых труб

В Свердловской области девятилетнего мальчика нашли мертвым в яме для труб

В Талице Свердловской области родители нашли пропавшего девятилетнего сына мертвым в яме для газовых труб. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, вечером 4 ноября ребенок вышел из дома в магазин, но по прошествии часа не вернулся. Заволновавшись, родители второклассника отправились на поиски и обнаружили сына без признаков жизни в неогороженной яме глубиной два метра, вырытой для прокладки газопровода в 120 метрах от места жительства семьи.

К посту приложены фотографии с места происшествия, на которых видно, что яма заполнена водой. Прокуратура полагает, что ребенок проходил мимо нее и упал. Теперь ведомству предстоит проверить соблюдение технических требований при проведении работ, а также законодательства о безопасности несовершеннолетних.

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