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08:58, 5 ноября 2024Россия

В России родители нашли пропавшего девятилетнего сына мертвым в яме для газовых труб

В Свердловской области девятилетнего мальчика нашли мертвым в яме для труб
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Свердловской области

В Талице Свердловской области родители нашли пропавшего девятилетнего сына мертвым в яме для газовых труб. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, вечером 4 ноября ребенок вышел из дома в магазин, но по прошествии часа не вернулся. Заволновавшись, родители второклассника отправились на поиски и обнаружили сына без признаков жизни в неогороженной яме глубиной два метра, вырытой для прокладки газопровода в 120 метрах от места жительства семьи.

К посту приложены фотографии с места происшествия, на которых видно, что яма заполнена водой. Прокуратура полагает, что ребенок проходил мимо нее и упал. Теперь ведомству предстоит проверить соблюдение технических требований при проведении работ, а также законодательства о безопасности несовершеннолетних.

Ранее в болоте в районе поселка Бектыш Челябинской области поисковики нашли мертвым 14-летнего мальчика. Подросток с детским церебральным параличом (ДЦП) пропал из машины семьи во время поездки в лес за грибами. Его искали в течение десяти дней.

ЖЗЛ
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