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22:50, 5 ноября 2024Экономика

В России захотели сохранить право сменить работодателя при остановке производства

Минтруд хочет сохранить право сменить работодателя при остановке производства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Минтруд хочет сохранить за россиянами право сменить работодатели и перевестись в другое место с сохранением прежнего в случае приостановки производства. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минитерство представило проект постановления правительства о продлении особенностей регулирования трудовых отношений и сохранить соответствующие положения на 2025 году.

«Перевод осуществляется только по желанию работника, действие трудового договора по прежнему месту работы в этих случаях не прекращается, а приостанавливается», — уточнили в ведомстве. За сотрудником сохраняется прежнее место работы и не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин пояснил, что указанные меры действуют в период технологического простоя, плановых ремонтов оборудования или чрезвычайных обстоятельств. Это позволит работникам сохранить высокий доход, а работодателям — не потерять сформировавшийся трудовой коллектив.

Ранее Минтруд России предложил ограничить допуск самозанятых граждан к выполнению опасных работ. Запрет предлагается ввести на исполнителей, которые могут принимать заказы на проведение работ, имеющих повышенный уровень опасности. Также в перечень войдут работы по ряду профессий, которые будут установлены правительством.

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