Минтруд захотел ограничить допуск самозанятых к опасным профессиям

Минтруд России предложил ограничить доступ самозанятых к опасным профессиям

Минтруд России предложил ограничить допуск самозанятых граждан к выполнению опасных работ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на замечания министерства к новому законопроекту о платформенной экономике, предложенному Минэкономразвития России.

Отмечается, что запрет предлагается ввести на исполнителей, которые могут принимать заказы на проведение работ, имеющих повышенный уровень опасности. Также в перечень войдут работы по ряду профессий, которые будут установлены правительством.

В ведомстве уточнили, что принципы безопасности труда, установленные Трудовым кодексом, не распространяются на самозанятых.

Ранее сообщалось, что Минтруд хочет исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан, а также дать им право получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или нетрудоспособным человеком. Соответствующие поправки готовят в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании.