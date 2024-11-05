Ветеран ГРУ Винокуров: разведка раскрывает реакцию Запада на разгром ВСУ

Главная задача военной разведки России на сегодняшний день — вскрытие потенциальной реакции США и их союзников по НАТО на разгром украинской армии в Донбассе. Об этом заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

По его словам, военная разведка России также следит за потенциальной реализацией планов и намерений западных стран относительно использования объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса на Украине после того, как Москва достигнет цели спецоперации.

До этого Винокур заявил, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов.