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08:12, 5 ноября 2024Мир

Ветеран ГРУ назвал приоритет военной разведки РФ по отношению к Западу

Ветеран ГРУ Винокуров: разведка раскрывает реакцию Запада на разгром ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главная задача военной разведки России на сегодняшний день — вскрытие потенциальной реакции США и их союзников по НАТО на разгром украинской армии в Донбассе. Об этом заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

По его словам, военная разведка России также следит за потенциальной реализацией планов и намерений западных стран относительно использования объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса на Украине после того, как Москва достигнет цели спецоперации.

До этого Винокур заявил, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов.

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