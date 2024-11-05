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17:35, 5 ноября 2024Экономика

Вытеснение в России западных брендов электроники отечественными оценили

Аналитик Муртазин: большинство российских ноутбуков собираются за границей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вытеснение в России западных брендов электроники отечественными еще не говорит об успешности проводимой в РФ политики импортозамещения. Об этом заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит «Абзац».

Эксперт пояснил, что выпускаемые под российскими брендами ноутбуки, по сути, не являются российскими. Основные процессы сборки подобной техники происходят не в РФ, а в других странах. По его оценке, импортозамещение в сегменте электроники находится не на столь минимальном уровне, как в случае с автопромом, но все равно оставляет желать лучшего. «Это не переклеивание шильдиков. Тем не менее у нас нет достаточных производств, и говорить, что все это идет влет, нельзя», — отметил Муртазин.

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Похожая ситуация сложилась не только в сегменте ноутбуков, но и другой бытовой техники, добавил эксперт. Речь идет, например, о телевизорах. В России сейчас есть множество отечественных брендов, однако выпускаемая под этими марками техника не является полностью импортозамещенной. Весь комплект для сборки, как правило, закупается в Китае, а само производство осуществляется в России. «Та же самая история с большинством российских брендов чайников и кондиционеров», — резюмировал Муртазин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в январе-сентябре российские ноутбуки впервые обогнали американские по объемам продаж на отечественном рынке. Так, по итогам первых девяти месяцев 2024 года доля Dell, HP и Apple на российском рынке составила 10 процентов, тогда как показатель у марок из РФ оказался на уровне в 11,6 процента. Эксперты связали подобную динамику не только с уходом из России ряда западных производителей подобной электроники, но и с возросшей рекламной активностью отечественных компаний.

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