Российские ноутбуки впервые обогнали американские по продажам. С чем это связано?

«Ъ»: российские ноутбуки впервые обошли ноутбуки из США по продажам

За девять последних месяцев российские ноутбуки обогнали по продажам американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6 процента рынка по сравнению с 10 процентами у западных конкурентов. Произошло это, как пишет «Коммерсантъ» («Ъ»), не только из-за ухода американских брендов, но и благодаря возросшей активности в рекламе.

По итогам последних девяти месяцев 2024 года в России продали 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей — это на 12 процентов выше показателей всего прошлого года в денежном выражении, и на шесть процентов — в количественном.

Доля отечественных ноутбуков, по данным источника в «Марвел-Дистрибуции», достигла 11,6 процента. При этом еще два года назад доля американских брендов составляла 30 процентов, а российских — четыре процента. В 2023 году бренды из США занимали 13 процентов рынка, а российские производители — семь процентов.

Сильнее всего выросли в продажах российские бренды Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Однако основную долю (70-72 процента) на рынке на данный момент по-прежнему занимают производители из Китая и Тайваня (Asus, Lenovo, MSI и другие).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

Ранее в объединяющем крупных отечественных производителей электроники консорциуме «Вычислительная техника» предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов ради продвижения российских товаров.

Также в компании предложили давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести обсуждавшийся ранее утилизационный сбор и акцизы на импортную технику. Сам перечень уже направили в Минцифры. Там заявили, что знакомятся с документом и изучают целесообразность инициатив.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров выразил мнение, что реализация этих предложений приведет либо к повышению цен, либо к увеличению серого импорта. На замену этой инициативе эксперт предложил дифференцировать подход и выделить те категории, по которым у российских производителей есть потенциал для активного развития и увеличения доли рынка.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Экономист спрогнозировал подорожание электроники и бытовой техники в России к Новому году

К Новому году в России подорожает электроника и бытовая техника, спрогнозировал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По словам аналитика, это произойдет из-за резкого повышения ключевой ставки руководством Центробанка. По итогам октябрьского заседания совет директоров регулятора поднял планку сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Из-за этого, считает Разуваев, подорожают все виды электроники и бытовой техники в стране. Речь идет в том числе о смартфонах, телевизорах, ноутбуках. Повлияет на это и укрепление курса доллара, заключил эксперт.