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12:09, 5 ноября 2024Экономика

На границе России и Казахстана скопились сотни фур

Минфин Казахстана сообщил о скоплении 300 фур на границе с Россией из-за ремонта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Порядка 300 грузовых автомобилей скопились на казахстанско-российской границе на пункте пропуска «Курмангазы». Все фуры следуют в Россию, а причиной затора стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау-Астрахань». Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина Казахстана сообщает ТАСС.

По данным ведомства, после окончания ремонта количество транспорта резко выросло — до 250-300 автомобилей в сутки, а пропускная способность пункта составляет только 200 единиц.

Собеседник агентства пообещал, что комитет вместе с Пограничной службой приложит все усилия для минимизации задержек транспорта и разрешения сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана, а Астана запретила импорт российской пшеницы.

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