Жена рэпера T-Killah подарила Ирине Шейк русские конфеты

Блогерша Мария Тарасова подарила Ирине Шейк русские конфеты

Блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) подарила модели Ирине Шейк русские конфеты. Соответствующая публикация появилась на странице Тарасовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена рэпера T-Killah посетила гала-вечер корейского бьюти-бренда d'Alba в Милане, почетным гостем которого также была манекенщица. Так, Шейк вышла в свет в прозрачном платье и черной оверсайз-кофте. Тарасова было белое мини-платье без бретелей и длинные черные перчатки.

При этом супруга исполнителя преподнесла модели конфеты «Батончики Рот Фронт». «В любую поездку ты берешь с собой любимые конфеты и однажды...» — подписала Тарасова.

В мае жена рэпера T-Killah начала распродавать брендовую одежду на 1,1 миллиона рублей. Так, 33-летняя инфлюэнсерша предлагала на продажу 18 вещей, за которые в целом намеревалась получить 1,116 миллиона рублей.