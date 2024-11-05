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00:30, 5 ноября 2024Из жизни

Женщина расчленила мать и попыталась сжечь на гриле

Женщина из США убила мать из-за ее пенсии и спрятала тело в подвале
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PGPD

В США женщину арестовали после того, как она попыталась сжечь останки матери на гриле. Об этом пишет ABC7 News.

Преступление произошло в мае 2023 года. Согласно данным следствия, 46-летняя Кэндас Крейг поругалась со своей 71-летней матерью Маргарет. Пенсионерка выяснила, что с ее счетов исчезают деньги. После звонка в банк она поняла, что дочь систематически тратила ее пенсию и сбережения. Между женщинами начался конфликт, в ходе которого Кэндас расправилась с матерью. Она поняла, что ей нужно избавиться от тела таким образом, чтобы о смерти Маргарет никто не узнал. В ином случае она лишилась бы денег матери.

Кэндас расчленила труп при помощи бензопилы, а затем попыталась сжечь останки на гриле во дворе дома. Когда это не удалось сделать, она сложила останки в пластиковые мешки и спрятала их в подвале. Предполагается, что женщине помогала старшая из троих ее дочерей. Подозрения в отношении Крэг возникли после того, как Маргарет перестала выходить на связь с родственниками.

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Присяжные признали Кэндас Крейг виновной. Ей грозит длительный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.

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