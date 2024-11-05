У звезды культового сериала 2000-х обнаружили рак

47-летний актер, звезда культового сериала начала 2000-х годов «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик сообщил, что недавно у него обнаружили колоректальный рак. О болезни он рассказал изданию People.
По словам Ван Дер Бика, он узнал о диагнозе некоторое время назад, но предпочел не афишировать его сразу. «У меня есть причины для оптимизма, я чувствую себя хорошо», — добавил актер.
Несмотря на болезнь, Ван Дер Бик продолжает активно работать. Отмечается, что в ближайшее время выйдет проект с его участием.
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