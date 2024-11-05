У звезды культового сериала 2000-х обнаружили рак

Актер Джеймс Ван Дер Бик рассказал, что у него обнаружили колоректальный рак

47-летний актер, звезда культового сериала начала 2000-х годов «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик сообщил, что недавно у него обнаружили колоректальный рак. О болезни он рассказал изданию People.

По словам Ван Дер Бика, он узнал о диагнозе некоторое время назад, но предпочел не афишировать его сразу. «У меня есть причины для оптимизма, я чувствую себя хорошо», — добавил актер.

Несмотря на болезнь, Ван Дер Бик продолжает активно работать. Отмечается, что в ближайшее время выйдет проект с его участием.

Ранее стало известно, что у клавишника группы The Cure Роджера О'Доннелла нашли агрессивный рак. У него диагностировали лимфому. По словам музыканта, в течение 11 месяцев он лечился у лучших в мире специалистов и получал новейшую иммунотерапию.