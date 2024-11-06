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18:22, 6 ноября 2024Экономика

День избрания Трампа президентом США оказался худшим для евро за восемь лет

Bloomberg: курс евро пережил самое резкое с июня 2016 года падение
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс евро в среду, 6 ноября, снизился более чем на два процента, что стало его самым резким падением с июня 2016 года, когда в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. При этом, как пишет Bloomberg, доллар, напротив, достиг годового максимума.

В материале отмечается, что европейская валюта пережила на фоне избрания Дональда Трампа американским президентом худший день более чем за восемь лет, а отрасли, доходы которых сильно зависят от США, проседают из-за опасений по поводу введения импортных пошлин.

Как писали ранее западные СМИ, в ЕС заблаговременно подготовились к новому президентству Трампа, разработав двухэтапную стратегию в сфере торговли с США. Отмечалось, что еврочиновники рассматривают подход кнута и пряника как лучший ответ на планы республиканца ввести 10-процентный минимальный тариф, который, по их оценкам, может сократить экспорт Евросоюза примерно на 150 миллиардов евро в год. Если инициированная европейцами дискуссия об улучшении торговли потерпит неудачу, планируется составить список импорта, который можно обложить пошлинами в размере 50 процентов и более.

Ранее стало известно, что российский фондовый рынок резко вырос 6 ноября, а вот мексиканский песо, который еще несколько месяцев назад называли самой прибыльной в мире валютой, обвалился до минимальных с августа 2022 года значений.

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