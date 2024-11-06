Дерипаска предсказал обрушение цен на нефть

Дерипаска предсказал нефть по 50 долларов за баррель к маю 2025 года

После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа следует ждать скорого обрушения нефтяных котировок. Такое предсказание в своем Telegram-канале сделал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, уже к маю цена может дойти до 50 долларов за баррель. При этом предприниматель считает, что одновременно мир наступит везде, а американские woke (люди, уделяющие особое внимание социальной справедливости) в эти времена могут позавидовать квадроберам.

По состоянию на 14:30 по московскому времени фьючерсы на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE торгуются на уровне 74,5 доллара за баррель. На фоне успеха Трампа они несколько потеряли в цене, но в целом остаются в том же диапазоне, в котором они пребывают с начала осени.

Угрозой для мировых цен на нефть являются ожидания больших преференций нефтяной промышленности США от администрации Трампа. Уже при действующем президенте Джо Байдене американские нефтяники рекордно нарастили добычу и фактически свели на нет усилия ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть.