Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 6 ноября 2024Экономика

Дерипаска предсказал обрушение цен на нефть

Дерипаска предсказал нефть по 50 долларов за баррель к маю 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа следует ждать скорого обрушения нефтяных котировок. Такое предсказание в своем Telegram-канале сделал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, уже к маю цена может дойти до 50 долларов за баррель. При этом предприниматель считает, что одновременно мир наступит везде, а американские woke (люди, уделяющие особое внимание социальной справедливости) в эти времена могут позавидовать квадроберам.

По состоянию на 14:30 по московскому времени фьючерсы на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE торгуются на уровне 74,5 доллара за баррель. На фоне успеха Трампа они несколько потеряли в цене, но в целом остаются в том же диапазоне, в котором они пребывают с начала осени.

Угрозой для мировых цен на нефть являются ожидания больших преференций нефтяной промышленности США от администрации Трампа. Уже при действующем президенте Джо Байдене американские нефтяники рекордно нарастили добычу и фактически свели на нет усилия ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      В Иране обеспокоились превентивным ударом США и Израиля

      После увольнения более 100 медработников в российскую больницу нагрянула проверка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше