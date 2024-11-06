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14:14, 6 ноября 2024Спорт

Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России

Артем Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной», — заявил Дзюба.

Форвард также ответил на вопрос о готовности играть с Брунеем. «Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь», — заявил Дзюба.

Нападающий не играл за сборную России с июня 2021 года. Он забил за национальную команду 30 мячей и по этому показателю делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.

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