Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
18:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Зенит
Сегодня
20:45 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Шахтёр
Сегодня
20:45 (Мск)
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Црвена Звезда
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Штутгарт
Сегодня
23:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
09:13, 6 ноября 2024Спорт

Капризову разбили лицо шайбой в матче НХЛ

Кириллу Капризову разбили лицо шайбой в матче «Миннесоты» против «Лос-Анджелеса»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Rempel / Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине второго периода шайба попала россиянину в лицо, он упал, у игрока началось кровотечение. Капризов не выходил на лед до конца второй 20-минутки, но затем вернулся на лед.

Игра прошла в ночь на среду, 6 ноября. Капризов не отметился результативными действиями, а его клуб потерпел поражение со счетом 1:5.

Капризов в нынешнем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету семь голов и 14 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      США проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты

      Симоньян предрекла Трампу победу на выборах президента США

      Футболистов и гендиректора «Спартака» внесли в базу «Миротворец»

      Первый иностранный лидер поздравил Трампа с победой

      Россиянин получил 15-летний срок за насилие над малолетней дочерью и ее подругой

      В США заявили о подготовке ВСУ к наступлению России под Курском

      Гимнастка из России показала фигуру в откровенном бикини после набора веса

      Очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в Дагестане

      Акула откусила ногу пожилому серферу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше