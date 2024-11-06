Капризову разбили лицо шайбой в матче НХЛ

Кириллу Капризову разбили лицо шайбой в матче «Миннесоты» против «Лос-Анджелеса»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине второго периода шайба попала россиянину в лицо, он упал, у игрока началось кровотечение. Капризов не выходил на лед до конца второй 20-минутки, но затем вернулся на лед.

Игра прошла в ночь на среду, 6 ноября. Капризов не отметился результативными действиями, а его клуб потерпел поражение со счетом 1:5.

Капризов в нынешнем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету семь голов и 14 результативных передач.