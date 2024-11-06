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16:43, 6 ноября 2024Ценности

Ксения Бородина похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась сумкой Chanel за сотни тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошной сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала в синих свободных джинсах и бордовом лонгсливе. Помимо этого, звезда продемонстрировала маленькую сумку Chanel из черной кожи, декорированную золотой фурнитурой. Стоимость похожей модели на сайте интернет-ретейлера Farfetch составила 5,3 тысячи долларов (520 тысяч рублей).

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Известно, что телеведущая находилась на отдыхе в ОАЭ с возлюбленным Николаем Сердюковым.

В октябре Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей. Знаменитость похвасталась приобретением, помещенным в серый брендированный пакет Balenciaga.

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