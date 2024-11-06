Ксения Бородина похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась сумкой Chanel за сотни тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошной сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала в синих свободных джинсах и бордовом лонгсливе. Помимо этого, звезда продемонстрировала маленькую сумку Chanel из черной кожи, декорированную золотой фурнитурой. Стоимость похожей модели на сайте интернет-ретейлера Farfetch составила 5,3 тысячи долларов (520 тысяч рублей).

Известно, что телеведущая находилась на отдыхе в ОАЭ с возлюбленным Николаем Сердюковым.

В октябре Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей. Знаменитость похвасталась приобретением, помещенным в серый брендированный пакет Balenciaga.