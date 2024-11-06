Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:28, 6 ноября 2024Забота о себе

Назван необычный способ продлить молодость мозга

Эндокринолог Павлова рассказала, что игры способны продлить молодость мозга
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что некоторые игры, например, пасьянс и маджонг замедляют старение мозга. Необычный способ продлить молодость мозга врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, чем чаще человек интеллектуально нагружает мозг, тем выше скорость реакции, лучше координация, внимательность, запоминание, способность к вычислениям. Она добавила, что людям старше 60 лет полезно играть хотя бы три раза в неделю, чтобы ощутить эффект.

Увлечение играми важно не только для поддержания активности мозга, но и для поддержания социальной активности, которая играет важную роль в профилактике деменции, отметила эксперт.

Материалы по теме:
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
26 октября 2020
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021

«Выводы сделаны на примере маджонга — китайской интеллектуальной игры, где нужно находить пары фишек. Но их можно распространить и на пасьянс, который нам более знаком, поэтому можно с пользой играть в него. Для увеличения объема памяти и улучшения состояния мозга также подойдут кроссворды, судоку, шахматы, шашки и даже тетрис», — добавила врач.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала лучшие продукты для людей старше 50 лет. В частности, она посоветовала есть рыбу и чеснок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      В Иране обеспокоились превентивным ударом США и Израиля

      После увольнения более 100 медработников в российскую больницу нагрянула проверка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше