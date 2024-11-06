Орешкин рассказал о способах расчетов между странами БРИКС

Орешкин: нацвалюты будут активно использоваться в расчетах между странами БРИКС

Государства--участники БРИКС будут активно использовать в расчетах нацвалюты, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что сейчас есть много моментов, которые еще в достаточной степени не проработаны, и подчеркнул, что «точно будут активно использоваться национальные валюты». Сейчас их доля в структуре расчетов России со странами БРИКС составляет 65 процентов.

Орешкин также рассказал, что на следующем саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии, рабочая группа представит конкретные решения по созданию новой инвестиционной платформы. «Главная задача значительно нарастить объем инвестиций инфраструктурно-технологического характера, который осуществляет "Новый банк развития". Создать для этого необходимый инструментарий фондирования таких операций и инструмент отбора таких проектов», — объяснил он.

Ранее данными о работе над инструментами, необходимыми для создания соответствующей системы, поделился глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. В числе проектов, над которыми ведется работа, он назвал общую расчетную единицу (Unit), платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежную систему (Pay), расчетный депозитарий (Clear), систему страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс.