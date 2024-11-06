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07:35, 7 ноября 2024Мир

Названы три наиболее пострадавшие от победы Трампа на выборах стороны

Американист Блохин: победа Трампа ударит по Демпартии США, Китаю и Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии США, Китаю и Ирану, убежден ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Три наиболее пострадавшие стороны специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Самая пострадавшей стороной является Демократическая партия. Ирония в том, что не просто проиграл их кандидат, а проиграл проект однополярного мира, который они поддерживали. Они проиграли концептуально, против их проекта проголосовал электорат. Они потерпели фиаско в самом сердце США», — рассказал эксперт.

Трамп — сторонник бескомпромиссного сдерживания Китая, это его главный экзистенциальный противник, а с Россией, согласно Трампу, надо договариваться. Во-вторых, на Ближнем Востоке главным союзником США является Израиль, а Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю двусторонних отношений: соответственно, будет усилена поддержка Израиля и увеличено давление на Иран

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

При этом эксперт усомнился в возможности радикального сокращения поддержки Киева Вашингтоном во время президентства Трампа.

«Трамп негативно относится к Украине, но не факт, что на украинском направлении американские элиты дадут ему изменить траекторию внешней политики. Мы помним, как был усилен антироссийский санкционный режим и передавалось оружие Украине при прошлом президентстве Трампа», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

6 ноября Трамп победил на выборах в США. Политик набрал 277 голосов из необходимых для победы 270. Итоговые результаты выборов будут опубликованы 11 декабря.

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