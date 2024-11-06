NYT: политика США привела к проигрышному положению Украины на фронте

Политика властей США привела к проигрышному положению Украины на фронте. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военнослужащих, экс-чиновников, аналитиков и дипломатов.

Отмечается, что среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) глубоко укоренилось разочарование американской политикой. «По словам украинских чиновников, военных аналитиков и дипломатов, нынешняя политика привела только к проигрышной ситуации на фронте», — сказано в материале NYT.

Кроме того, экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что скептически относится к словам победившего на выборах президента США Дональда Трампа о возможности завершить конфликт за сутки. Помимо этого, военнослужащая ВСУ связала победу американского политика с утратой надежды на лучшую поддержку. При этом, по мнению бойца ВСУ Павла Величко, Украине не стоит «надеяться на чудо из-за океана».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал план Трампа по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что после вступления в должность лидеры часто меняют свой тон. Песков также отметил, что Москва наблюдает за ситуацией и будет делать выводы по конкретным шагам.

