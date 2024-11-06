Российский подросток впал в кому после занятия по плаванию

В Сургуте подросток впал в кому после занятия по плаванию

В Сургуте тринадцатилетний подросток впал в кому после занятия по оздоровительному плаванию. Об этом сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, трагедия произошла во время тренировки по задержке дыхания. Школьник погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. На место прибыли медики, ребенка госпитализировали и ввели его в искусственную кому. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в городе Павлово Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта. Он потерял сознание во время перемены, его доставили в местную больницу.