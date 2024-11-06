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21:30, 6 ноября 2024Россия

Российский подросток впал в кому после занятия по плаванию

В Сургуте подросток впал в кому после занятия по плаванию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Сургуте тринадцатилетний подросток впал в кому после занятия по оздоровительному плаванию. Об этом сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, трагедия произошла во время тренировки по задержке дыхания. Школьник погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. На место прибыли медики, ребенка госпитализировали и ввели его в искусственную кому. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в городе Павлово Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта. Он потерял сознание во время перемены, его доставили в местную больницу.

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