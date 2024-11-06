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15:49, 6 ноября 2024Ценности

Российский врач раскрыла возможную многомиллионную стоимость новых зубов Басты

Врач Аверина: стоимость новых зубов Басты может достигать 12 миллионов рублей
Екатерина Ештокина
Баста

Баста. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина раскрыла возможную многомиллионную стоимость новых зубов рэпера Басты. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам врача, стоимость обновленной улыбки исполнителя может достигать 12 миллионов рублей и выше. «Очевидно, что он установил керамические реставрации на все зубы, о чем свидетельствует и его рассказ о курьезном случае на концерте, когда он микрофоном выбил себе временную реставрацию — их носят до того, как изготовят и зафиксируют постоянные», — рассказала она.

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По словам доктора, зубы певца утратили естественный рельеф и оттенок, поскольку публичная жизнь и постоянная работа перед камерой требует соответствовать эстетическим стандартам. «Результат налицо: оттенок новой улыбки бросается в глаза, мы не видим естественного рельефа и прозрачного режущего края зубов, но наверняка таков и был запрос Басты — камера более дружелюбна к ярким белым зубам», — заключила она.

В октябре Лолита пожаловалась на выбитый на сцене зуб. Знаменитость рассказала, что во время одного из своих выступлений лишилась резца.

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