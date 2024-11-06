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15:58, 6 ноября 2024Россия

Случаи заражения вирусом Коксаки выявили в Москве

Депздрав Москвы сообщил о единичных случаях заражения вирусом Коксаки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента здравоохранения столицы.

«Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддается лечению. Единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона», — приводит Депздрав слова профессора, главного детского инфекциониста столицы Людмилы Мазанковой.

По ее словам, многие дети переносят эту инфекцию без симптомов. Специалист добавила, что в случае появления характерной сыпи на коже рук, ног и оболочке рта, а также температуры и общей слабости организма следует обратиться к врачу.

Роспотребнадзор, как сообщалось ранее, начал контролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после данных о выявлении случаев вируса Коксаки. Это произошло после сообщений о вспышках заболеваемости среди детей в регионах страны. У детей, по предварительным данным, сначала появлялись язвы во рту, а после этого сыпь на теле. В больнице родителям говорили, что это вирус Коксаки, но в справке указывали ОРВИ.

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