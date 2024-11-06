Ученые из России начали «видеть» людей сквозь стены

Ученые из ПНИПУ создали прибор, способный показывать людей сквозь стены

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) ученые начали «видеть» людей сквозь стены благодаря уникальному изобретению. Об этом сообщил профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Геннадий Цветков, передает Telegram-канал «IT Пермь».

Ученые разработали метод отслеживания электромагнитного поля человека с помощью хаос-ритмов. Цветков объяснил, что если более сильное электромагнитное поле начнет воздействовать на биообъект, то источаемый им хаотический сигнал можно проанализировать.

По словам профессора, для анализа структуры хаоса специалисты ПНИПУ создали спецустановку. В нее уже входит устройство внешнего поля, система распознавания хаотического сигнала со стороны биообъекта, а также программный комплекс для анализа данных.

Затем в университете провели эксперимент, и участие в нем приняли люди в возрасте 20 и 42 лет. На их головы прикрепили в виде антенной решетки 12 двойных электродов — исследователи включали и выключали эту систему, проверяя сигналы. Все это выявило не только людей, стоящих за стеной, но и их психологическое состояние. Помимо этого, программа выдала их вес, рост и дополнительные показатели здоровья.

«Технология хаос-ритмов может применяться в медицине для диагностики различных заболеваний на ранних и поздних стадиях, в том числе для выявления раковых клеток», — подытожил профессор.

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