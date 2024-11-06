В Кремле ответили на сообщения о якобы отправке зажигательных устройств в США

Песков опроверг данные об отправке зажигательных устройств из России в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о якобы планах России по отправке зажигательных устройств в США на самолетах. Его слова передает ТАСС.

«Мы видели, но это можно назвать только утками. Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что не знает людей, которые «хоть как-то серьезно относятся к таким публикациям». По его словам, подобным сообщениям никто не доверяет.

17 октября в Великобритании Скотленд-Ярд начал расследование по факту пожара, возникшего в июле из-за зажигательного устройства в одной из посылок на складе DHL в Бирмингеме. Следователи изучают возможную связь этого инцидента с пожаром на складе DHL в Лейпциге, который случился в том же месяце.

По данным газеты The Wall Street Journal, западные чиновники считают доставку взрывчатки, воспламенившейся на складах DHL в Германии и Великобритании, частью якобы российской диверсионной операции по поджогу самолетов, направляющихся в США и Канаду.