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14:37, 6 ноября 2024Россия

В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

Нарколог Шуров не оценил планы вернуть технический спирт в состав «незамерзайки»
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Возможное снятие запрета на метанол в «незамерзайке» пагубно отразится на обществе, считает нарколог Василий Шуров. Сообщение «Коммерсанта» о том, что Минпромторг России считает возможным добавлять метанол в стеклоомывающую жидкость, он прокомментировал «Ридусу».

Специалист выразил обеспокоенность по поводу того, что стеклоомывающая жидкость, ставшая одним из популярных суррогатов алкоголя, может вернуться в широкое употребление алкозависимыми, особенно в условиях, когда в регионах рассматривают ограничения на спиртные напитки.

Как отметил Шуров, главный позитивный эффект возвращения спирта в стеклоомыватель в виде уменьшения цены чистящей жидкости для автомобилистов также вызывает вопросы. «Сильно это стоимость не удешевит, а опасность появится, потому что будет пахнуть спиртом», — оценил нарколог последствия такого решения.

Ранее в Госдуме назвали условия для снижения уровня употребления алкоголя в России. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заметил, что ограничение продажи алкоголя в Вологодской области вряд ли окажется эффективным. «Ситуацию меняет другое — долгая трудоемкая работа. Это и пропаганда здорового образа жизни, и, что самое важное, создание условий для занятия спортом», — высказался парламентарий.

Он также усомнился в том, что частичный запрет на продажу алкоголя, который вводится в Вологодской области, может быть распространен на всю страну.

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