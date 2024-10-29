В Госдуме назвали условия для снижения уровня употребления алкоголя в России

Депутат Леонов назвал спортплощадки во дворах условием снижения алкоголизации

Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области вряд ли окажется эффективно, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условия, которые могут способствовать снижению уровня алкоголизации населения России.

Ранее стало известно, что в Вологодской области продажа алкоголя в будни будет осуществляться только два часа в день, с 12 до 14 часов. Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года, если их одобрит законодательное собрание региона.

«Ситуацию меняет другое — долгая трудоемкая работа. Это и пропаганда здорового образа жизни, и, что самое важное, создание условий для занятия спортом, для досуга для детей, подростков, взрослых. Если была бы у нас в каждом дворе достойная детская площадка, спортивная площадка, воркаут-площадка, чтобы молодежь не слонялась, в том числе и взрослые. Они же не могут себе многие позволить в театр пойти, в кино сходить, они сидят дома на кухне бухают. Вот их времяпрепровождение», — сказал депутат.

По его мнению, чем доступнее для граждан будут такие мероприятия, тем меньше они будут употреблять алкоголь. Также, полагает парламентарий, на уровень употребления спиртного влияет обстановка в регионе.

«Если в регионе депрессивная обстановка, работать негде, проблемы с ЖКХ — люди больше будут употреблять алкоголя. Если будет позитивная ситуация — то меньше будут употреблять. Тут огромное количество факторов, которые влияют на ситуацию», — заключил Леонов.

Ранее Леонов в разговоре с «Лентой.ру» назвал меру радикальной и усомнился в том, что она кардинально повлияет на ситуацию. Он также оценил вероятность распространения идеи на всю Россию.

О том, что в регионе хотят продавать алкоголь два часа в день, стало известно накануне. Эксперты отметили, что эта мера вряд ли снизит потребление спиртных напитков населением, но вызовет недовольство покупателей.

