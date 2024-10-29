Вероятность распространения частичного запрета продажи алкоголя на всю Россию оценили

Депутат Леонов усомнился в частичном запрете продажи алкоголя по всей РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов усомнился в том, что частичный запрет на продажу алкоголя, который вводится в Вологодской области, может быть распространен на всю Россию. Вероятность популяризации идеи он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Вологодской области продажа алкоголя в будни будет осуществляться только два часа в день, с 12 до 14 часов. Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года, если их одобрит законодательное собрание региона.

Если было бы какое-то одно решение, которое могло бы резко улучшить ситуацию в этом направлении, я думаю, оно было бы на федеральном уровне принято Сергей Леонов депутат Госдумы

«Ограничение продажи алкоголя, я думаю, вряд ли поможет. У нас уже были времена в Советском Союзе, когда был "сухой закон", и ни на что это не повлияло, только угробили промышленность, которая занималась алкоголем, повырубали виноградники, сейчас это все восстанавливается до сих пор. Я считаю, что это (ситуация с алкоголизацией населения — прим. «Ленты.ру») изменится только в том случае, если будет серьезная целенаправленная работа со стороны и региональных властей, и федеральных властей в плане организации досуговых мероприятий», — сказал парламентарий.

Ранее Леонов в разговоре с «Лентой.ру» назвал меру радикальной и усомнился в том, что она кардинально повлияет на ситуацию. По его мнению, частичный запрет приведет к падению продаж в магазинах, однако возрастет нелегальная торговля алкоголем.

О том, что в регионе хотят продавать алкоголь два часа в день, стало известно накануне. Эксперты отметили, что эта мера вряд ли снизит потребление спиртных напитков населением, но вызовет недовольство покупателей.

