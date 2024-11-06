В России приготовились к эксперименту по маркировке автозапчастей

Минпромторг: проект о маркировке автозапчастей ждет согласования ведомств

Минпромторг подготовил проект об эксперименте по маркировке автозапчастей в России. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС.

Ведомство согласовало с бизнесом номенклатуру продукции, которую охватит эксперимент. Проект постановления правительства о маркировке уже подготовлен, и в ближайшее время документ направят на межведомственное согласование, добавили в Минпромторге.

Из-за роста незаконного оборота смазочных материалов, автомобильных жидкостей и запчастей в профильное министерство неоднократно приходили предложения от органов власти и бизнес-сообщества о целесообразности введения маркировки подобных товаров. Эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей запустили с 1 июля 2024-го. Также глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал возможность задействовать маркировку автокомпонентов и запчастей.

Комитет по регламенту Совета Федерации в рамках круглого стола, где участвовали представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей, уже предложил ужесточить торговлю автомаслами и запчастями для машин. Участники встречи отметили, что уровень контрафакта среди некоторых запчастей и расходников для иномарок составляет более 50 процентов. Поэтому отрасли необходима маркировка и продажа только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).