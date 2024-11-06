Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 6 ноября 2024Экономика

В России приготовились к эксперименту по маркировке автозапчастей

Минпромторг: проект о маркировке автозапчастей ждет согласования ведомств
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Минпромторг подготовил проект об эксперименте по маркировке автозапчастей в России. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС.

Ведомство согласовало с бизнесом номенклатуру продукции, которую охватит эксперимент. Проект постановления правительства о маркировке уже подготовлен, и в ближайшее время документ направят на межведомственное согласование, добавили в Минпромторге.

Из-за роста незаконного оборота смазочных материалов, автомобильных жидкостей и запчастей в профильное министерство неоднократно приходили предложения от органов власти и бизнес-сообщества о целесообразности введения маркировки подобных товаров. Эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей запустили с 1 июля 2024-го. Также глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал возможность задействовать маркировку автокомпонентов и запчастей.

Комитет по регламенту Совета Федерации в рамках круглого стола, где участвовали представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей, уже предложил ужесточить торговлю автомаслами и запчастями для машин. Участники встречи отметили, что уровень контрафакта среди некоторых запчастей и расходников для иномарок составляет более 50 процентов. Поэтому отрасли необходима маркировка и продажа только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США закрылись избирательные участки. Трамп объявил о своей победе, Харрис отказалась от выступлений

      В Раде заявили о подготовке выхода ВСУ из Курской области

      Суд отказал россиянке в компенсации за обидевшее ее слово «овца»

      Женщина спрятала деньги от мужа и забыла о них на много лет

      Отношениям России и США предрекли потепление при Трампе

      Военные следователи взялись за дела о незаконной миграции иностранцев в Россию

      Российские военные готовят наступление под Курском. В США рассказали, чем ответят ВСУ

      Стало известно о состоянии получившей ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске

      Медведев в одном посте высказался о Харрис и СВО

      Зеленский продлил военное положение на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше