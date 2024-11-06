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07:34, 6 ноября 2024Экономика

Торговлю запчастями для машин в России захотели ужесточить

В РФ захотели ужесточить торговлю маслом и запчастями для машин из-за подделок
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

Торговлю автомаслами и запчастями для машин захотели ужесточить из-за распространения подделок среди иностранных брендов. Об этом со ссылкой на инициативу комитета по регламенту Совета Федерации сообщает газета «Известия».

На круглом столе в верхней палате парламента, в котором приняли участие представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей, отметили, что уровень контрафакта среди некоторых запчастей и расходников для иномарок составляет более 50 процентов. Поэтому их захотели продавать только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Также в Совфеде хотят ввести обязательную маркировку для комплектующих и блокировать продажу подделок на кассах магазинов, в автомастерских и на маркетплейсах.

Доля нелегальной продукции в отдельных видах запчастей и смазочных материалов критически велика. Такая ситуация наносит ущерб одновременно потребителям, государству, а также добросовестным отечественным производителям и импортерам, оказывающимся в неравных условиях с продавцами контрафакта, — пояснил один из авторов инициативы, сенатор Олег Земцов.

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Помимо обязательной маркировки сенаторы предлагают запустить реестр добросовестных импортеров, соблюдающих все установленные требования. В него должны входить поставщики, уплачивающие установленные налоги, сборы и пошлины, а также подтверждающие качество и безопасность своей продукции. Его могут интегрировать в систему маркировки.

По словам экспертов, проблема контрафакта связана с импортными брендами. Российские марки масел, которые занимают порядка 80 процентов рынка, почти не подделывают. Основной контрафакт приходится на оригинальные бренды Volkswagen, Mercedes, Toyota, Ford, и первую четверку премиальных масел — Mobil, Castrol, Total и Shell. Их подделка проста, а определить контрафакт не так просто. Однако некачественное масло быстрее теряет свои свойства, а износ запчастей ускоряется.

Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин оценил процент поддельных запчастей на российском рынке в 35 процентов продукции. По его словам, контрафакт приходит зачастую в коробках очень похожих или практически одинаковых с настоящими или неоригинальными запчастями. Производят его, как правило, в местах, где «нет никакого контроля качества».

Представитель компании — поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева заявила, что в ближайшее время комплектующие для автомобилей будут дорожать. Автозапчасти, как и автомобили, серьезно привязаны к стране-производителю. Такое развитие событий стоит ждать з-за курсовой разницы и изменения логистических цепочек.

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