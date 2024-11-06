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14:31, 6 ноября 2024Ценности

Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина
Шер

Шер. Фото: Ruddy Roye / Reuters

Американскую певицу армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известную как Шер, раскритиковали в сети за внешний вид на публике. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 78-летнюю звезду с ее крестницей Джесси Джо Старк в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах звезда предстала в декорированных стразами бордовых брюках-карго и кофте на молнии. Помимо этого, исполнительница надела черные ботинки и распустила волосы. Ее спутница, в свою очередь, предстала перед фотографами в прозрачном платье.

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Поклонники не оценили внешность Шер, о чем написали в комментариях под постом. «Так выглядит пластическая хирургия», «Выступающие скулы вряд ли добавят молодости», «Лучше бы она надела маску», «Ну и ужасные туфли старухи она надела», «Пластмассовая», — высказались они.

В июне внешний вид 78-летней Шер оценили со словами «ходячее чудо». Для выхода в свет исполнительница выбрала стеганую укороченную куртку из кожи и блестящие брюки-карго, расшитые стразами.

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