Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

Американскую певицу армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известную как Шер, раскритиковали в сети за внешний вид на публике. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 78-летнюю звезду с ее крестницей Джесси Джо Старк в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах звезда предстала в декорированных стразами бордовых брюках-карго и кофте на молнии. Помимо этого, исполнительница надела черные ботинки и распустила волосы. Ее спутница, в свою очередь, предстала перед фотографами в прозрачном платье.

Поклонники не оценили внешность Шер, о чем написали в комментариях под постом. «Так выглядит пластическая хирургия», «Выступающие скулы вряд ли добавят молодости», «Лучше бы она надела маску», «Ну и ужасные туфли старухи она надела», «Пластмассовая», — высказались они.

В июне внешний вид 78-летней Шер оценили со словами «ходячее чудо». Для выхода в свет исполнительница выбрала стеганую укороченную куртку из кожи и блестящие брюки-карго, расшитые стразами.