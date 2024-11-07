66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без фильтров

66-летняя актриса Шэрон Стоун показала лицо без фильтров

Американская актриса Шэрон Стоун показала внешность без фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя звезда «Основного инстинкта» запечатлела себя в черной футболке и солнцезащитных очках-авиаторах. Также она предстала перед камерой с аккуратно уложенной прической и темно-розовой помадой на губах. При этом на размещенном кадре видно, что на лице и шее знаменитости присутствуют морщины и заломы.

Пост актрисы набрал 61,1 тысячи лайков и 3,4 тысячи комментариев.

В сентябре сообщалось, что Стоун снялась в откровенном виде для модного журнала Harper's Bazaar.