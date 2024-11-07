Боксер потерял сознание и умер на тренировке

Боксер Оголихин потерял сознание и умер на тренировке 6 ноября в Челябинске

Российский боксер Георгий Оголихин потерял сознание и умер на тренировке 6 ноября в Челябинске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 22-летний спортсмен был допущен до выступлений медиками. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Отмечается, что тренер боксера Владимир Рощенко отстранен от профессиональной деятельности до выяснения обстоятельств. Семье Оголихина окажут первую помощь и психологическую поддержку.

Магнитогорская школа бокса, воспитанником которой был спортсмен, выразила соболезнования семье погибшего. «Он был добрым, искренним человеком и хорошим боксером», — заявили они.

В мае 22-летний филиппинский боксер Кеннет Эгано умер из-за травм, полученных во время боя. После поединка с соотечественником Джейсоном Факуларином спортсмен потерял сознание на ринге и был доставлен в больницу.