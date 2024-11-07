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15:25, 7 ноября 2024Ценности

Брук Шилдс отреагировала на повторившего ее скандальный образ комика

Брук Шилдс одобрила повторившего ее скандальный образ комика Джона Малейни
Екатерина Ештокина

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская актриса Брук Шилдс отреагировала на скандальный образ 34-летней давности, который спародировал популярный комик Джон Малейни. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летний артист повторил противоречивый наряд Шилдс для рекламы Calvin Klein 1980 года. Так, звезда надел темные джинсы и красную рубашку на пуговицах, а также черные лаковые ботинки на каблуке.

Актриса, в свою очередь, сделала сравнительный коллаж своего давнего фото и снимка комика. «Я не вижу никакой разницы», — иронично одобрила знаменитость.

В октябре дочь Брук Шилдс высмеяла съеденные собакой дорогие туфли. На церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour мать и дочь рассказали о недавнем инциденте, связанном с их собакой.

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