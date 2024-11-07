Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны

Экс-глава республики Коми Уйба назначен замначальника управления Минобороны

Экс-глава республики Коми Владимир Уйба получил должность в Минобороны России — он назначен замначальника Главного военно-медицинского управления ведомства. Об этом со ссылкой на пресс-службу руководителя региона сообщает ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, указ о назначении Уйбы уже подписал президент России Владимир Путин.

Об отставке Уйбы стало известно 5 ноября. Чиновник записал обращение к жителям Коми, в котором сообщил, что Путин поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне. Врио главы Коми стал Ростислав Гольдштейн.

Кроме Уйбы за последние дни в отставку ушли также главы Ростовской и Тамбовской областей Максим Егоров и Василий Голубев. Исполняющими обязанности глав этих регионов были назначены Евгений Первышов и Юрий Слюсарь.