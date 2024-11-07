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20:33, 7 ноября 2024Экономика

Немецкая военная промышленность обрадовалась победе Трампа

Bloomberg: немецкие военные заводы ждут роста заказов после победы Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nicolas Armer / Globallookpress.com

Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа приведет к существенному росту военных расходов в Европе, что обрадует руководство немецких оборонных концернов. Об этом со ссылкой на мнения топ-менеджеров ведущих предприятий отрасли сообщает Bloomberg.

Директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре отметил, что возвращение Трампа заставит Европу взять на себя ответственность за оборону и увеличить расходы. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что европейская оборонная индустрия столкнется с повышенным спросом, а это позволит ей получить бюджеты и рост заказов.

Как отмечается в статье, даже без учета победы Трампа обе компании в отчете за третий квартал сообщили о резком росте заказов на бронетехнику, боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Теперь можно будет ожидать еще более высоких цифр.

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По словам Дерре, европейские страны в новых обстоятельствах должны увеличить расходы на оборону до 3-3,5 процента от своего ВВП с требуемых в рамках НАТО 2 процентов. Инвесторы согласны с оценками топ-менеджеров. 7 ноября акции Rheinmetall выросли на 7,6 процента, а с начала года рост составил 86 процентов. Акции Hensoldt с начала года подорожали на треть.

Ранее кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что новый состав Еврокомиссии будет готовить Евросоюз к военной конфронтации с Россией и реализации «самых непредвиденных военных сценариев».

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Rheinmetall в скором времени завершит строительство на Украине второго военного завода. Предприятие позволит стране, на территории которой идут боевые действия, значительно увеличить выпуск боеприпасов.

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