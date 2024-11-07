«Интер» победил «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

«Интер» победил «Арсенал» в матче общего раунда Лиги чемпионов

Итальянский «Интер» победил английский «Арсенал» в матче общего раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Милане закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в первом тайме с пенальти забил Хакан Чалханоглу на третьей компенсированной минуте.

«Интер» по итогам четырех туров общего раунда Лиги чемпионов набрал десять очков. «Арсенал» имеет в активе шесть баллов.

В следующем туре итальянская команды сыграет на своем поле против немецкого «РБ Лейпцига» 26 ноября, англичане в этот же день встретятся в Португалии со «Спортингом».