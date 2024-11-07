Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
0:0
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Зенит
3:0
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Шахтёр
2:1
Завершен
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Бавария
1:0
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Интер М
1:0
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
ПСЖ
1:2
Завершен
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Црвена Звезда
2:5
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Штутгарт
0:2
Завершен
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
01:03, 7 ноября 2024Спорт

«Интер» победил «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

«Интер» победил «Арсенал» в матче общего раунда Лиги чемпионов
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Spada / Keystone Press Agency

Итальянский «Интер» победил английский «Арсенал» в матче общего раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Милане закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в первом тайме с пенальти забил Хакан Чалханоглу на третьей компенсированной минуте.

«Интер» по итогам четырех туров общего раунда Лиги чемпионов набрал десять очков. «Арсенал» имеет в активе шесть баллов.

В следующем туре итальянская команды сыграет на своем поле против немецкого «РБ Лейпцига» 26 ноября, англичане в этот же день встретятся в Португалии со «Спортингом».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Харрис и Байден поздравили Трампа. О чем говорили политики с избранным президентом США?

      Во Франции резко раскритиковали желающих разрешить удары по России

      В России высмеяли прощальную речь Харрис

      В США сообщили о подготовке нового наступления ВСУ на Россию

      «Интер» победил «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

      Модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы

      ПСЖ без Сафонова в составе проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

      Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

      На Западе пошутили про «проклятие Зеленского» после поражения Харрис

      Харрис выступила перед сторонниками впервые после поражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше