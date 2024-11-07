Изменивший жене популярный рэпер подарил кольцо Бьянке

Изменивший жене рэпер Natan подарил певице Бьянке кольцо

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях», сделал певице подарок. Соответствующий пост в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Алена Жигалова.

«Оказывается, они не только там друг другу в любви признавались. А оказывается, Natan подарил Бьянке кольцо. Кольцо он ей подарил! И мы не можем с Аланой [Мамаевой] до сих пор спросить, обручальное ли оно. Стыдно спрашивать», — рассказала она.

Журналистка также отметила, что из-за этого украшения в лагере произошел переполох. Участники проекта задавались вопросом, что это за ювелирное изделие, куда его прятала певица во время шоу и куда оно делось потом.

Ранее был раскрыт гонорар рэпера Natan.

До этого супруга музыканта Анастасия Швецова высказалась о его изменах.