Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:05, 7 ноября 2024Культура

Изменивший жене популярный рэпер подарил кольцо Бьянке

Изменивший жене рэпер Natan подарил певице Бьянке кольцо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях», сделал певице подарок. Соответствующий пост в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Алена Жигалова.

«Оказывается, они не только там друг другу в любви признавались. А оказывается, Natan подарил Бьянке кольцо. Кольцо он ей подарил! И мы не можем с Аланой [Мамаевой] до сих пор спросить, обручальное ли оно. Стыдно спрашивать», — рассказала она.

Журналистка также отметила, что из-за этого украшения в лагере произошел переполох. Участники проекта задавались вопросом, что это за ювелирное изделие, куда его прятала певица во время шоу и куда оно делось потом.

Ранее был раскрыт гонорар рэпера Natan.

До этого супруга музыканта Анастасия Швецова высказалась о его изменах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше