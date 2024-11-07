Кандидат в госсекретари при Трампе сообщил «о скором мире»

Кандидат на должность госсекретаря США Ричард Гренелл предрек скорый мир

Скоро усилиями будущего президента США Дональда Трампа наступит мир. Об этом заявил кандидат на должность госсекретаря Госдепа, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в социальной сети X.

«[С победой Трампа на президентских выборах] Америка и мир спасены... Скоро наступит мир», — говорится в сообщении, опубликованном сразу после новостей о преодолении Трампом порога в 270 выборщиков в ходе голосования.

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы убедить обоих прекратить боевые действия.

Днем 7 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.