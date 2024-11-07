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16:11, 7 ноября 2024Мир

Кандидат в госсекретари при Трампе сообщил «о скором мире»

Кандидат на должность госсекретаря США Ричард Гренелл предрек скорый мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Скоро усилиями будущего президента США Дональда Трампа наступит мир. Об этом заявил кандидат на должность госсекретаря Госдепа, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в социальной сети X.

«[С победой Трампа на президентских выборах] Америка и мир спасены... Скоро наступит мир», — говорится в сообщении, опубликованном сразу после новостей о преодолении Трампом порога в 270 выборщиков в ходе голосования.

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы убедить обоих прекратить боевые действия.

Днем 7 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.

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