Кандидат в госсекретари при Трампе сообщил «о скором мире»

Скоро усилиями будущего президента США Дональда Трампа наступит мир. Об этом заявил кандидат на должность госсекретаря Госдепа, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в социальной сети X.
«[С победой Трампа на президентских выборах] Америка и мир спасены... Скоро наступит мир», — говорится в сообщении, опубликованном сразу после новостей о преодолении Трампом порога в 270 выборщиков в ходе голосования.
Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы убедить обоих прекратить боевые действия.
Днем 7 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.