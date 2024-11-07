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07:44, 7 ноября 2024Экономика

Крупнейший российский производитель индейки ограничил поставки в магазины

Производитель «Индилайт» предупредил магазины о сокращении поставок индейки в РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Сухоруков /: РИА Новости

Группа «Дамате» предупредила магазины о сокращении плановых объемов производства и поставок индейки с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом со ссылкой на письмо производителя птицы «Индилайт» сообщает газета «Ведомости».

Компания заявила, что с 11 сентября была выведена из эксплуатации площадка откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Причиной стало повреждение системы обеспечения микроклимата, и поголовье пришлось переместить на досрочную переработку. Из-за этого крупнейший поставщик в четвертом квартале выпустит меньше охлажденного мяса и потому решила ограничить подключение новых партнеров, расширения рынков сбыта и проведения промоакций по птице.

По мнению источников, поставки индейки снизятся приблизительно на три тысячи тонн в месяц. Так, в прошлом году «Индюшкин двор» выпустил 54,3 тысячи тонн индейки. Из-за простоя суммарное снижение производства может составить около 30 процентов от прошлогоднего объема, предположил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Годом ранее Минсельхоз отмечал, что индейководство показывает наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве именно. За последние пять лет Россия в мировом рейтинге производства этой продукции поднялась с седьмого на второе место, нарастив выпуск индейки почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.

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