Крупные схроны с оружием и 80 тысячами патронов нашли в ДНР

В ДНР полиция нашла два крупных схрона с оружием, 80 тыс. патронов и препаратами

В Авдеевке Донецкой народной республике (ДНР) полицейские нашли два крупных схрона с оружием, боеприпасами и препаратами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время одного из рейдов с кинологами сотрудники полиции обнаружили в нежилом помещении крупный арсенал — тайнике были спрятаны более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Уточняется, что среди находок замечены образцы производства западных стран.

Во втором домостроении нашли медицинские препараты иностранного производства. Предположительно, часть из них содержит наркотические вещества. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что В Луганской народной республике силовики нашли схрон с автоматами, противотанковыми гранатами и патронами

