Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:55, 7 ноября 2024Силовые структуры

Крупные схроны с оружием и 80 тысячами патронов нашли в ДНР

В ДНР полиция нашла два крупных схрона с оружием, 80 тыс. патронов и препаратами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Авдеевке Донецкой народной республике (ДНР) полицейские нашли два крупных схрона с оружием, боеприпасами и препаратами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время одного из рейдов с кинологами сотрудники полиции обнаружили в нежилом помещении крупный арсенал — тайнике были спрятаны более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Уточняется, что среди находок замечены образцы производства западных стран.

Во втором домостроении нашли медицинские препараты иностранного производства. Предположительно, часть из них содержит наркотические вещества. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что В Луганской народной республике силовики нашли схрон с автоматами, противотанковыми гранатами и патронами

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине. Какие пункты он включает?

      Имущество замгубернатора российского региона арестовали

      Победу Трампа объяснили поддержкой традиционно демократической группы населения

      Выдачи автокредитов в России рухнули

      Байден может пойти на резкое обострение с Россией. Что подвигнет президента США на такой шаг?

      НАСА опубликовало самые качественные снимки Юпитера за всю историю. Ради них зонд Juno пролетел 2,7 миллиарда километров

      Саперы разминировали часть территорий Курской области

      ФСБ задержала российскую кибергруппировку за создание вирусов для телефонов

      В Киеве после взрывов начался пожар в нежилом здании

      Онколог перечислил неочевидные признаки рака пищевода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше