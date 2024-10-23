Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами около санатория в ЛНР

В ЛНР силовики нашли схрон с автоматами, противотанковыми гранатами и патронами

Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами около санатория «Солнечный» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, сообщение о том, что в селе Великий Суходол находятся предметы, похожие на боеприпасы, поступило в дежурную часть накануне. Прибывшие на место силовики нашли три автомата АК-74, противотанковую гранату РПГ-30, реактивную штурмовую гранату, 30 мм снаряд, два осколочных гранатометных выстрела ВОГ-17, 20 выстрелов РПГ и почти 200 патронов калибра 12,7 и 5,45 миллиметра.

Все находки были уничтожены на месте.

Ранее росгвардейцы обезвредили схрон Вооруженных сил Украины с 100 килограммами тротила в ЛНР.

