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19:36, 23 октября 2024Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами около санатория в ЛНР

В ЛНР силовики нашли схрон с автоматами, противотанковыми гранатами и патронами

Фото: Telegram-канал «МВД по Луганской Народной Республике»

Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами около санатория «Солнечный» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, сообщение о том, что в селе Великий Суходол находятся предметы, похожие на боеприпасы, поступило в дежурную часть накануне. Прибывшие на место силовики нашли три автомата АК-74, противотанковую гранату РПГ-30, реактивную штурмовую гранату, 30 мм снаряд, два осколочных гранатометных выстрела ВОГ-17, 20 выстрелов РПГ и почти 200 патронов калибра 12,7 и 5,45 миллиметра.

Все находки были уничтожены на месте.

Ранее росгвардейцы обезвредили схрон Вооруженных сил Украины с 100 килограммами тротила в ЛНР.

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      Олеся Мицкевич
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