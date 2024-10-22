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11:54, 22 октября 2024Силовые структуры

Росгвардия нашли схрон с 100 килограммами тротила в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы нашли схрон с 100 килограммами тротила
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обезвредили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 100 килограммами тротила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники спецслужбы с применением минно-разыскной собаки нашли тайник с инженерными боеприпасами. Саперы изъяли из него ящики с тротилом весом более 100 килограммов, комплекты ручного минирования различных модификаций с комплектами мин ОЗМ-72 и МОН-50, пару сосредоточенных зарядов СЗ-6М.

Находки передали в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила тайник со взрывными устройствами и боеприпасами в Донецкой народной республике.

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      Екатерина Кашурникова
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