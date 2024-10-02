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08:50, 2 октября 2024Силовые структуры

Сотрудники ФСБ нашли тайник с взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

ФСБ обнаружила тайник с взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

ФСБ, МВД и Росгвардия обнаружили тайник с взрывными устройствами и боеприпасами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя УФСБ России по ДНР.

По данным телеканала, внутри тайника находились ручные гранатометы, выстрелы к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Теперь силовики ищут причастных к созданию схрона.

Ранее в одном из населенных пунктов на окраине Луганской народной республики сотрудниками Росгвардии и ФСБ был обнаружен крупный схрон с оружием и боеприпасами.

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      Екатерина Кашурникова
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