Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко описал надежды на изменения в Германии фразой «выкинут этого Шольца»

Лукашенко: Германия образумится после отставки канцлера Шольца
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Власти Германии образумятся и начнут проводить более конструктивную политику по отношению к Минску, когда снимут с должности канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности, и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое — сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки, они заставят правительство работать так, как надо», — сказал он.

По словам белорусского лидера, в будущем Евросоюз начнет работать вместе с Минском и Москвой.

Ранее канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут канцлеру страны в доверии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

      Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

      Приговор политику Гозману признали законным

      В российском городе у дома снесло крышу и забор

      Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

      17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

      В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

      Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

      Виновному в смертельном отравлении 11 россиян контрафактным алкоголем вынесли приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше