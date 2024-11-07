Лукашенко описал надежды на изменения в Германии фразой «выкинут этого Шольца»

Лукашенко: Германия образумится после отставки канцлера Шольца

Власти Германии образумятся и начнут проводить более конструктивную политику по отношению к Минску, когда снимут с должности канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности, и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое — сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки, они заставят правительство работать так, как надо», — сказал он.

По словам белорусского лидера, в будущем Евросоюз начнет работать вместе с Минском и Москвой.

Ранее канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут канцлеру страны в доверии.